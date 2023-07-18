В Шахтах разыскивают пропавшую шестилетнюю девочку

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В городе Шахты разыскивают пропавшую шестилетнюю девочку. О местонахождении Алисы Белой ничего не известно несколько часов.Вечером 18 июля малышка гуляла вместе с родителями на улице Хабарова, во дворе дома № 36. Когда взрослые отвлеклись, чтобы одеть младшего ребенка, Алиса исчезла.Согласно ориентировкам, девочка одета в яркий оранжевый топ и джинсовые шорты.Как сообщает издание, несовершеннолетнюю мог увести с собой неизвестный мужчина.Если вы видели Алису или знаете, где она может находиться, позвоните по номерам: 102 или 8-989-513-56-88 (Елена).