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В Шахтах разыскивают пропавшую шестилетнюю девочку

В Шахтах разыскивают пропавшую шестилетнюю девочку
В городе Шахты разыскивают пропавшую шестилетнюю девочку. О местонахождении Алисы Белой ничего не известно несколько часов.

Вечером 18 июля малышка гуляла вместе с родителями на улице Хабарова, во дворе дома № 36. Когда взрослые отвлеклись, чтобы одеть младшего ребенка, Алиса исчезла.

Согласно ориентировкам, девочка одета в яркий оранжевый топ и джинсовые шорты.

Как сообщает издание КВУ, несовершеннолетнюю мог увести с собой неизвестный мужчина.

Если вы видели Алису или знаете, где она может находиться, позвоните по номерам: 102 или 8-989-513-56-88 (Елена).
Фото: КВУ
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