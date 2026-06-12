Живым нашли пропавшего, которого искали в Ростовской области и еще четырех регионах

Фото: ДПО «Юг»

Почти год поисков пропавшего мужчины в разных регионах страны, включая Ростовскую обшасть, увенчались успехом. 12 июня волонтеры рассказали, что 38-летний Валерий Попов жив.Родные забили тревогу в июле 2025 года, когда мужчина пропал из их поля зрения. Поисками занялась полиция, затем и волонтеры.Ориентировки разлетелись по соцсетям Ростовской, Липецкой, Тульской, Воронежской, Белгородской областей и Краснодарского края — именно там, по версии поисковиков, он мог находиться.И вот спустя почти год поисков Валерия нашли живым. Он наконец вернется к семье, которая не теряла надежду, что с ним все в порядке.