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Живым нашли пропавшего, которого искали в Ростовской области и еще четырех регионах

Живым нашли пропавшего, которого искали в Ростовской области и еще четырех регионах


Почти год поисков пропавшего мужчины в разных регионах страны, включая Ростовскую обшасть, увенчались успехом. 12 июня волонтеры рассказали, что 38-летний Валерий Попов жив.

Родные забили тревогу в июле 2025 года, когда мужчина пропал из их поля зрения. Поисками занялась полиция, затем и волонтеры.

Ориентировки разлетелись по соцсетям Ростовской, Липецкой, Тульской, Воронежской, Белгородской областей и Краснодарского края — именно там, по версии поисковиков, он мог находиться.

И вот спустя почти год поисков Валерия нашли живым. Он наконец вернется к семье, которая не теряла надежду, что с ним все в порядке.


Фото: ДПО «Юг»
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