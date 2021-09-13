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В Морозовске мужчина предстанет перед судом за похищение и надругательство над ребенком

В Морозовске мужчина предстанет перед судом за похищение и надругательство над ребенком
36-летний житель Морозовска предстанет перед судом. Он обвиняется в похищении и надругательстве над 5-летней девочкой.

Ранее Rostov.ru сообщал, что ЧП случилось 5 мая на улице Осипенко. В тот день малышка шла домой от детской площадки. Выпивший мужчина направился за ней, затем уговорил пойти с ним. Он привел девочку в «заброшку» на соседней улице. Вскоре рядом послышались крики - родители девочки бросились ее искать. Тогда злоумышленник отпустил ребенка и сбежал.

Дочь рассказала родителям о случившемся, и те написали заявление в полицию. Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего».

Как выяснилось в ходе следствия, злоумышленник надругался над ребенком. Мужчину заключили под стражу.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, дело направили в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении жителя г. Морозовска, совершившего запрещенные уголовным законом деяния в отношении ребенка.
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