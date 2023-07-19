В Шахтах задержали мужчину, похитившего шестилетнюю девочку
В Шахтах задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в похищении шестилетней девочки. Алису Б. нашли живой спустя несколько часов после исчезновения.
Вечером 18 июля, горожанин наткнулся на малышку, которая ждала бабушку на улице Хабарова. Незнакомец предложил ребенку прогуляться. Девочка согласилась и пошла с мужчиной магазин, где он купил ей сладости, а потом повел к себе домой.
Когда родственники заметили, что Алиса пропала, они тут же позвонили в полицию. Ориентировки малышки разлетелись по всем социальным сетям. На ее поиски вышли десятки неравнодушных шахтинцев.
Ближе к полуночи девочку и предполагаемого похитителя удалось найти. Стражи порядка вернули несовершеннолетнюю родителям, а мужчину отвезли в отделение на допрос.
- Задержанный будет допрошен следователем об обстоятельствах совершенного им преступления, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статье « Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».