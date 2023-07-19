В Шахтах задержали мужчину, похитившего шестилетнюю девочку

Фото: социальные сети

В Шахтах задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в похищении шестилетней девочки. Алису Б. нашли живой спустя несколько часов после исчезновения.Вечером 18 июля, горожанин наткнулся на малышку, которая ждала бабушку на улице Хабарова. Незнакомец предложил ребенку прогуляться. Девочка согласилась и пошла с мужчиной магазин, где он купил ей сладости, а потом повел к себе домой.Когда родственники заметили, что Алиса пропала, они тут же позвонили в полицию. Ориентировки малышки разлетелись по всем социальным сетям. На ее поиски вышли десятки неравнодушных шахтинцев.Ближе к полуночи девочку и предполагаемого похитителя удалось найти. Стражи порядка вернули несовершеннолетнюю родителям, а мужчину отвезли в отделение на допрос.- Задержанный будет допрошен следователем об обстоятельствах совершенного им преступления, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статье « Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».