Жителя Ростовской области осудили за попытку убийства знакомого и нападение на полицейского

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В Ростовской области мужчину осудили за попытку убийства знакомого и нападение на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Морозовского районного суда донского региона.В мае прошлого года подвыпивший мужчина решил разобраться со своим неприятелем и пришел к нему домой. С порога между ними начался скандал. Обстановка накалялась, и осужденный схватился за нож. Он несколько раз ударил оппонента в грудь, после чего сбежал.Вскоре нападавшего задержали правоохранители. Его поместили в изолятор временного содержания МО МВД России «Морозовский». Когда мужчину вели на допрос, он напал на сотрудников изолятора с кулаками.На него завели уголовное дело по статьям о покушении на убийство и применении насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Морозовский районный суд назначил ему наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.