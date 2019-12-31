На жителя Ростовской области завели дело за нападение с ножом на полицейского



На Дону на мужчину завели уголовное дело за нападение с ножом на полицейского. 33-летний житель Мартыновского района обвиняется по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».



По информации СУ СК по Ростовской области, ЧП произошло 21 декабря в поселке Черемухи. Подозреваемый ударил ножом участкового, который был при исполнении. После нападения на правоохранителя он скрылся. Пострадавший страж порядка с ранением был госпитализирован.

В скором времени злоумышленника задержали и завели на него уголовное дело.



- По ходатайству следователя суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве. – Устанавливают все обстоятельства происшествия.