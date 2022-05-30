Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону четыре года «строгача» получил мужчина, напавший с ножом на знакомого

На Дону четыре года «строгача» получил мужчина, напавший с ножом на знакомого

В Ростовской области осудили 37-летнего мужчину, который пытался зарезать знакомого. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Происшествие случилось вечером 14 февраля в станице Базковской. Мужчина пришел в гости к знакомому. Они устроили застолье. Когда приятели уже изрядно выпили, между ними началась словесная перепалка. Обстановка накалялась, и гость схватил два кухонных ножа и ударил хозяина дома. От боли мужчина упал на землю, а нападавший сбежал.

На него завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Он признал вину, но добавил, что не хотел причинять вред товарищу. Шолоховский районный суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Приговор в законную силу не вступил.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.