На Дону четыре года «строгача» получил мужчина, напавший с ножом на знакомого
В Ростовской области осудили 37-летнего мужчину, который пытался зарезать знакомого. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Происшествие случилось вечером 14 февраля в станице Базковской. Мужчина пришел в гости к знакомому. Они устроили застолье. Когда приятели уже изрядно выпили, между ними началась словесная перепалка. Обстановка накалялась, и гость схватил два кухонных ножа и ударил хозяина дома. От боли мужчина упал на землю, а нападавший сбежал.
На него завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Он признал вину, но добавил, что не хотел причинять вред товарищу. Шолоховский районный суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.
Приговор в законную силу не вступил.