Жителя Ростовской области осудили на 16 лет за преступление девятилетней давности

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В Ростовской области суд вынес обвинительный приговор мужчине за убийство, произошедшее в 2016 году в ходе разбойного нападения.Следствием установлено, что обвиняемый и его подельник заранее разработали план ограбления своего знакомого, зная о его финансовых средствах и недавно приобретенном автомобиле. Преступники обманным путем выманили жертву на окраину Таганрога, где жестоко расправились с ним, используя кирпич и бетонную плиту в качестве орудий. Нанесенные травмы оказались несовместимыми с жизнью.Совершив злодеяние, убийцы спрятали тело, угнали автомобиль и скрылись с места преступления, впоследствии растратив украденные деньги.В Следственном комитете Ростовской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям "Разбой" и "Убийство". Прокуратура области проинформировала, что суд назначил преступнику наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев после освобождения.