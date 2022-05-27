Ростовские власти требуют от РТС в сжатые сроки подать горячую воду в дома горожан

Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Ростовские власти поставили перед тепловыми сетями задачу: как можно скорее подать в дома горожан горячую воду. Работы по испытаниям труб завершились 25 мая, но горячая вода так и не появилась.Напомним, гидравлические испытания тепловых сетей начали 12 мая. В связи с этим в городе без горячей воды остались жители Советского, Железнодорожного, а также Ленинского и Октябрьского районов. Через пару недель воду обещали уже вернуть, однако сроки неожиданно перенесли.— Постановлением Правительства РФ № 354 регламентированы сроки подготовки теплофикационного оборудования к эксплуатации в отопительный период. На работы отводится 14 дней. В связи с нарушением регламентных сроков администрация города неоднократно обращалась в ресурсоснабжающую организацию с вопросом о недопустимости срыва сроков и скорейшем возобновлении предоставления услуги по горячему водоснабжению потребителям. Также мы обратились в прокуратуру для проведения проверки в отношении РТС по фактам нарушения нормативного режима обеспечения населения коммунальными услугами, — прокомментировал директор городского департамента ЖКХ и энергетики Алексей Пономарёв.Оказалось, что для переноса срока подачи горячей воды было несколько причин. Это дополнительные проверки и выявленные дефекты в ходе испытаний.— Компания дополнительно провела проверку инфраструктуры на прочность в условиях температурных деформаций, — комментирует главный инженер OOO «Ростовские тепловые сети» Андрей Варёнов. — Для этого температуру теплоносителя повысили до максимума. На это ушло несколько дополнительных дней.Испытания завершили в срок, 25 мая, но из-за выявленных дефектов подать горячую воду в дома не могли. Чтобы их устранить, потребовалось еще время. Всего в 2022 году специалисты выявили 35 дефектов, из которых 31 уже устранили. Но и на этом проблемы не заканчиваются. При заполнении системы могут появляться скрытые дефекты, которые себя не проявили в ходе испытаний. На их устранение тоже нужны дополнительные время и ресурсы.В этом мае возобновить горячее водоснабжение помешали два крупных порыва на магистрали: на улице Малиновского, 5В и на проспекте Ворошиловском, 60.Первый порыв устранили к 30 мая, а 31-го восстановили подачу воды. Во втором случае до сих пор устраняют порыв. Закончить работы планируют уже сегодня, 31 мая. После этого горячая вода появится в домах Ленинского и Октябрьского районов.Всего в ремонтных работах по городу задействованы 10 ремонтных бригад и 24 единицы техники.— С 1 июня горячая вода появится у большей части потребителей, запитанных от магистральных трубопроводов и коллекторов. Оставшиеся дома подключат к горячему водоснабжению в течение недели, — заверил Андрей Варёнов.