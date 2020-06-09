Десятки многоэтажек в Ростове останутся без горячей воды

В Ростове с 15 июня начинается следующий этап гидравлических испытаний тепловых сетей. В связи с этим в домах ростовчан будет отключена горячая вода.В середине июня в зону отключения горячего водоснабжения попадут жители Советского, Железнодорожного районов и частично центральной части города.В Западном жилом массиве с 15 июня подача горячей воды будет прекращена в границах улиц Малиновского, Доватора, Мадояна, проспекта Стачки, Литвинова, 2-й Володарского, Заводской, Каширской. Кроме того, горячей воды не будет в микрорайоне Левенцовском, а также в домах на улице Пескова и в переулке Машиностроительном.В центре города без горячей воды останутся жители домов, расположенных в граница улиц Пушкинской, проспекта Буденновского, Серафимовича, Сиверса, Маркова, Локомотивной, Мечникова, Текучева, переулка Журавлева. Горячее водоснабжение также будет прекращено на улицах Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко.После завершения гидравлических испытания, 19 июня, коммунальщики приступят к устранению выявленных дефектов тепловых сетей.Из-за профилактических работ с 15 по 25 июня будет остановлена работа Ростовской ТЭЦ-2. В связи с этим горячая вода появится в домах ростовчан не ранее 26 июня.Добавим, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг, отключение горячей воды из-за профилактических ремонтов не может длиться дольше 14 суток. Полное восстановление горячего водоснабжение будет выполнено к 29 июня.