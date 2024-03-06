В Ростове-на-Дону детскую площадку почти месяц заливает нечистотами из-за коммунальной аварии
В Ростове детскую площадку около месяца заливает нечистотами. Коммунальная авария произошла на Скачкова, 54. Кадрами с места поделились горожане в социальных сетях 5 марта.
По словам ростовчан, на детской площадке уже больше 20 дней назад прорвало канализационный люк. Реки нечистот льются прямо к игровым конструкциям. Среди этого гуляют маленькие дети.
- Люк относится к соседнему детскому саду или дому в переулке Сулинском. Водоканал ответил, что данный канализационный люк не передан Железнодорожному району на баланс водоканала, поэтому помочь нам ничем не могут, - пишут местные жители.
На ком лежит ответственность за коммунальную аварию, неизвестно. Возможно, горожанам стоит обратиться за помощью в районную администрацию.
Участок со зловонными лужами был огражден предупредительной лентой, но это не поможет надолго. Детям не стоит играть на опасном участке.