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Жители Таганрога во время прямой линии пожаловались президенту на плохие дороги

Жители Таганрога во время прямой линии пожаловались президенту на плохие дороги
Жители Таганрога пожаловались президенту РФ на отсутствие дороги к школе № 39. Снимок бездорожья отправили на прямую линию с Владимиром Путиным.

- Вот так выглядит дорога к школе, – сказал корреспондент.

Строительство школы в микрорайоне Софьино начали еще в 2019 году. К лету следующего года объект сдали. Школа рассчитана на 1 340 учеников и работу в одну смену. Там одновременно могут обучаться до 400 детей, обучающихся в начальных классах.

Однако дорогу к учебному заведению так и не сделали. Чтобы получить знания в новой красивой школе, сотни учеников ежедневно ходили по бездорожью. Особенно тяжело детям приходилось после дождей. Путь превращался в сплошное месиво грязи, которое практически невозможно обойти.

Ремонта требует не только дорога к школе № 39. В городе можно насчитать не один километр убитых дорог, которые не ремонтировали десятки лет.

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