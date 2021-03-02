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После публикации об отсутствии дороги к школе прокуратура Ростовской области начала проверку

После публикации об отсутствии дороги к школе прокуратура Ростовской области начала проверку
Прокуратура Ростовской области начала проверку в связи с информацией в СМИ об отсутствии асфальтированной дороги к школе. Жители слободы Нижненагольной Миллеровского района жаловались, что уже пять лет им вместе с детьми приходится добираться в школу и домой, преодолевая грязь и жижу на бездорожье. При этом такой путь - единственная дорога к учебному учреждению.

Как сообщал Rostov.ru, в ноябре 2020 года на восстановление внутрипоселковых дорог муниципалитета выделили около 25 миллионов рублей. Однако за несколько месяцев ситуация так и не изменилась.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в ведомстве.

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