После публикации об отсутствии дороги к школе прокуратура Ростовской области начала проверку
Прокуратура Ростовской области начала проверку в связи с информацией в СМИ об отсутствии асфальтированной дороги к школе. Жители слободы Нижненагольной Миллеровского района жаловались, что уже пять лет им вместе с детьми приходится добираться в школу и домой, преодолевая грязь и жижу на бездорожье. При этом такой путь - единственная дорога к учебному учреждению.
Как сообщал Rostov.ru, в ноябре 2020 года на восстановление внутрипоселковых дорог муниципалитета выделили около 25 миллионов рублей. Однако за несколько месяцев ситуация так и не изменилась.
- В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в ведомстве.