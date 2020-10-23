Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Семеро восьмиклассников отравились неизвестным газом в школе Таганрога

Семеро восьмиклассников отравились неизвестным газом в школе Таганрога
Семеро 14-летних учеников восьмого класса отравились неизвестным газом в одной из школ Таганрога. Происшествие случилось 26 октября, передает СУ СК по Ростовской области.

По предварительным данным, в раздевалке после урока физкультуры школьники почувствовали странный запах. Вскоре у них начали слезиться глаза, возникли жжение в горле и носу, сильный кашель. Сначала детям пытались помочь в медпункте, а после отправили в детскую городскую больницу. Врачи диагностировали ученикам отравление неизвестным газом. Сейчас они находятся дома, в удовлетворительном состоянии.

Образцы воздуха из школьных раздевалок направлены на химическую судебную экспертизу. На данный момент опрашивают учащихся, их родителей, сотрудников школы и медработников. После проверки будет принято процессуальное решение.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.