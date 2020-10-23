Семеро восьмиклассников отравились неизвестным газом в школе Таганрога

Семеро 14-летних учеников восьмого класса отравились неизвестным газом в одной из школ Таганрога. Происшествие случилось 26 октября, передает СУ СК по Ростовской области.По предварительным данным, в раздевалке после урока физкультуры школьники почувствовали странный запах. Вскоре у них начали слезиться глаза, возникли жжение в горле и носу, сильный кашель. Сначала детям пытались помочь в медпункте, а после отправили в детскую городскую больницу. Врачи диагностировали ученикам отравление неизвестным газом. Сейчас они находятся дома, в удовлетворительном состоянии.Образцы воздуха из школьных раздевалок направлены на химическую судебную экспертизу. На данный момент опрашивают учащихся, их родителей, сотрудников школы и медработников. После проверки будет принято процессуальное решение.