Тысячи жителей Суворовского в Ростове останутся без воды
На Суворовском тысячи жителей останутся без водоснабжения. Без воды ростовчане просидят с 23 часов 20 декабря до утра 21 декабря, сообщает водоканал.
Заранее водой следует запастись жителям улиц Петренко, в домах №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Платона Кляты, в пределах домов №№ 1, 5, 9, 15, 17, 21, 23, 25, 27. Не будет воды и на улицах Александра Печерского, в домах №№ 3, 5, 7/3, 11, 13, 15/3, Белоусова, №№ 4/1, 6, 8, 14/1, 14/2, 18, 24 и Андреева, №№ 4/9, 5, 6, 7, 8, 9/4, 13, 15, 15а, а также Драгунской, в домах №№ 6, 8, 10, 12, 14. На бульваре Измайловском воды не будет в домах под номерами №№ 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 25, а на улице Висаитовой воду отключат в домах №№ 3, 1/12, 2/10, 5/11, 6/10, на Уланской - в домах №№ ½, 3, 7, 8, 8, 15.
Помимо этого, воду отключат и в некоторых госучреждениях микрорайона. Так, не будет воды в школе № 75, а также в детском саду и коттеджном поселке «Ваш Выбор». Горожан просят запастись водой заранее.
Кроме того, воды не будет и в Пролетарском районе города. Отключения ожидаются с 8 часов 22 декабря и до утра следующего дня. Неудобства связаны с работами для повышения уровня надежности водопроводных линий в районе улицы 14-я Линия.