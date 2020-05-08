Жители Ростовской области возмущены попытками хакеров осквернить память героев войны
Жители Ростовской области и организаторы «Бессмертного полка» возмущены хакерскими атаками, пытавшимися осквернить память героев Великой Отечественный войны. Вскоре данные об IP-адресах нарушителей передадут в Следственный комитет.
В 2020 году шествие «Бессмертного полка» проводилось онлайн. Жителям всей страны предложили прислать фото и информацию о своих родственниках, прошедших войну. В День Победы сформированный виртуальный полк «прошёл» в Интернете и на экранах телевизоров россиян. Увы, нашлись те, кто, не имея ничего святого, стали отправлять изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, представителей нацистского движения, в частности, фото рейхсюрера СС Генриха Гиммлера.
- Так как акцию «Бессмертный полк» перенесли, хочу отметить, что она обязательно состоится, но позже, мы решили организовать шествие полка онлайн. В регионах жители поддержали её, выкладывая в Сети фото своих родственников-участников войны. В Ростовской области организовали концерты для ветеранов, флешмобы (например, общее исполнение песни «День Победы») и многое другое, - говорит председатель комитета по молодёжной политике Юрий Лескин. - Но, к сожалению, некоторым людям хотелось, чтобы запомнились не эти положительные моменты, к которым приложили руку сотни активистов, а факт провокационного и деструктивного поведения небольшой группы морально нездоровых людей.
Хакерские атаки начались по всей России рано утром 9 мая. Для них использовались 646 уникальных IP-адресов в Германии, Финляндии, Нидерландах, Украине, Северной Америке, Азии и России. Организаторы «Бессмертного полка» установили адреса и вскоре передадут их в Следственный комитет.
- Сейчас можно с уверенностью сказать, что это была спланированная акция, - заявил координатор патриотической акции в Ростове Андрей Кудряков. - Накануне Дня Победы были даже попытки включить в ряды полка Адольфа Гитлера, но они были заблокированы модераторами. «Бессмертный полк» - как его руководство, так и добровольцы — никогда бы не разместили фото ни одного фашистского палача или пособника.
Организаторы акции уверены, что эти вопиющие попытки осквернения памяти героев войны никогда не смогут заслонить собой празднование Дня Победы. Главное, чтобы каждый из нас хранил в себе память о тех, кто отдал жизнь в страшные годы Великой Отечественной войны, и тогда никакие провокации не будут иметь ни малейшего эффекта.