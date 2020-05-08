Жители Ростовской области возмущены попытками хакеров осквернить память героев войны

Жители Ростовской области и организаторы «Бессмертного полка» возмущены хакерскими атаками, пытавшимися осквернить память героев Великой Отечественный войны. Вскоре данные об IP-адресах нарушителей передадут в Следственный комитет.В 2020 году шествие «Бессмертного полка» проводилось онлайн. Жителям всей страны предложили прислать фото и информацию о своих родственниках, прошедших войну. В День Победы сформированный виртуальный полк «прошёл» в Интернете и на экранах телевизоров россиян. Увы, нашлись те, кто, не имея ничего святого, стали отправлять изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, представителей нацистского движения, в частности, фото рейхсюрера СС Генриха Гиммлера.Хакерские атаки начались по всей России рано утром 9 мая. Для них использовались 646 уникальных IP-адресов в Германии, Финляндии, Нидерландах, Украине, Северной Америке, Азии и России. Организаторы «Бессмертного полка» установили адреса и вскоре передадут их в Следственный комитет.Организаторы акции уверены, что эти вопиющие попытки осквернения памяти героев войны никогда не смогут заслонить собой празднование Дня Победы. Главное, чтобы каждый из нас хранил в себе память о тех, кто отдал жизнь в страшные годы Великой Отечественной войны, и тогда никакие провокации не будут иметь ни малейшего эффекта.