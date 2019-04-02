Более 250 тысяч человек примут участие в шествии «Бессмертного полка» в Ростовской области



В шествии «Бессмертного полка» в Ростовской области примут участие более 250 тысяч человек. При этом более 100 тысяч человек — в Ростове-на-Дону.



Как рассказал руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков, колонны пройдут в самых крупных городах донского региона: Новочеркасске, Волгодонске, Сальске, Таганроге и Ростове.



В Южной столице «Бессмертный полк» каждый год проводится ярко и масштабно. В шествии участвуют жители не только Ростовской области, но и всей России и даже зарубежья. Так, почтить память участников Великой Отечественной войны приезжают люди из Великобритании, США, Израиля, Финляндии и других стран. Во главе колонны будет ехать техника военных лет, которую специалисты обнаружили в ходе поисковых работ. Жители Ростова смогут увидеть систему «катюша», бронемашины и танки. Шествие колонны начнётся от площади Карла Маркса, далее - по Большой Садовой и закончится на Ворошиловском проспекте.



Напомним, в России акция начала действовать в 2011 году. Через два года к ней присоединилась и Ростовская область.



Все участники «Бессмертного полка» поддерживают память о тех, кто героически защищал свои семьи и страну от фашистов. Они несут портреты своих отцов и матерей, дедушек и бабушек, передавая таким образом память об их подвиге следующему поколению.