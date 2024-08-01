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Жители Ростовской области сообщили о работе системы ПВО

Жители Ростовской области сообщили о работе системы ПВО
Жителей Ростовской области переполошил звук взрыва и яркая вспышка в небе. Инцидент случился 1 августа около 20:00.

По словам очевидцев, в небе появилось нечто, похожее на ракету. Затем была яркая вспышка и звук взрыва. От мощной волны сработала сигнализация в автомобилях на южной окраине Ростова. В домах стены буквально ходили ходуном. Посуда и стекла дребезжали.

Горожане сфотографировали белый след, оставшийся от предполагаемой ракеты. О найденных обломках пока ничего неизвестно. Официально происшествие не комментировали.
Фото: соцсети.
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