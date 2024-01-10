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Жителей Ростова напугал звук взрыва ночью 10 января

Жителей Ростова напугал звук взрыва ночью 10 января
Жителей Ростова-на-Дону напугал звук взрыва ночью 10 января. О грохоте горожане написали в социальных сетях.

По словам людей, около 01:00 в небе появилась яркая вспышка. После этого раздался оглушительный звук. Он был настолько сильным, что у автомобилей сработала сигнализация, а в домах задрожали стекла.

- Было похоже на работу ПВО, - написал ростовчанин в комментариях.

Официальной информации о применении системы противовоздушной обороны не было. Что именно стали источником грохота, пока не известно.
Фото: социальные сети
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