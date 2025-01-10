Жители Ростовской области смогут увидеть «Волчью Луну» 14 января
Жители Ростова смогут наблюдать за «Волчьей Луной» 14 января. Информацию об этом сообщает издание Dobday, ссылаясь на нумеролога Наталью Стрекачеву из Ростовской области.
Термин «Волчья Луна» имеет корни в индейских преданиях, согласно которым в январе волки воют особенно громко под полнолунием, собираясь в стаи в холодные и голодные дни.
По словам Натальи, полнолуние традиционно считается временем с высокой энергетикой, что оказывает заметное влияние на людей.
Она подчеркивает, что это явление будет проходить под двумя знаками Зодиака. В первой половине дня влияющий знак Рака создаст атмосферу гармонии и уюта, хотя ретроградный Марс добавит напряжения и чувство уязвимости.
После полудня под знаком Льва людей ждет подъем, и это будет способствовать движению вперед, несмотря на возникающие препятствия, добавляет нумеролог.