Жители Ростовской области смогут увидеть «Волчью Луну» 14 января

Фото: Нейросеть

Жители Ростова смогут наблюдать за «Волчьей Луной» 14 января. Информацию об этом сообщает издание Dobday, ссылаясь на нумеролога Наталью Стрекачеву из Ростовской области.Термин «Волчья Луна» имеет корни в индейских преданиях, согласно которым в январе волки воют особенно громко под полнолунием, собираясь в стаи в холодные и голодные дни.По словам Натальи, полнолуние традиционно считается временем с высокой энергетикой, что оказывает заметное влияние на людей.Она подчеркивает, что это явление будет проходить под двумя знаками Зодиака. В первой половине дня влияющий знак Рака создаст атмосферу гармонии и уюта, хотя ретроградный Марс добавит напряжения и чувство уязвимости.После полудня под знаком Льва людей ждет подъем, и это будет способствовать движению вперед, несмотря на возникающие препятствия, добавляет нумеролог.