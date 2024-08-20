Жители Ростова увидели «Осетровую Луну»

Фото: Ростов ру

Жители Ростова стали свидетелями редкого астрономического явления — «Осетровой Луны». Фотографиями поделились читатели.«Осетровая Луна» появляется, когда полнолуние совпадает с суперлунием и «голубой Луной». Название этого явления связано с традицией индейских племен, которые в августе занимались ловлей осетров.В ночь на 20 августа Луна была особенно яркой и большой. Это произошло потому, что в этот период она находилась на близком расстоянии от Земли. По сравнению с обычным полнолунием, «Осетровая Луна» была на 14% больше и на 30% ярче.Это было первое из четырех суперлуний в 2024 году.