Жители Ростовской области смогут оценить работу управляющих компаний

Жителей Ростовской области привлекают к контролю за выполнением работ управляющих компаний. Более того, теперь дончане могут дать оценку услугам УК, даже не выходя из дома. Народный рейтинг работает в регионе уже порядка трёх недель.О рейтинге управляющих компаний рассказал заместитель губернатора Ростовской области — министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин.Если ранее подъезды обрабатывали только перед началом отопительного сезона и после него, то теперь это делается не реже одного раза в день. Такие меры связаны со сложной эпидемиологической обстановкой. Сотрудники УК с использованием хлорсодержащих средств обрабатывают ручки, двери, перила, выключатели, кнопки лифтов, домофонов и прочее. Каждый сотрудник, который проводит дезинфекцию, должен иметь все необходимые средства защиты.Жителям Ростовской области предлагают оценить работу управляющих компаний по 20 критериям, сгруппированным по четырем категориям:1. Содержание придомовой территории.2. Содержание, ремонт и уборка многоквартирных домов.3. Работа систем жизнеобеспечения дома.4. Работа по взаимодействию с жильцами.Проголосовать можно на странице народного рейтинга. Необходимо авторизоваться через портал госуслуг и выбрать в списке свою управляющую компанию. Каждому критерию можно дать оценку от 1 до 10. Дончане будут голосовать до конца июня. Затем специалисты сравнят результаты народного рейтинга и рейтинга госжилинспекции. В каждой категории выявят лидеров и аутсайдеров, благодаря чему можно будет писать сценарии корректировки работы УК.