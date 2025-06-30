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В июле Ростовскую область ожидает аномальная жара до +39 градусов

В июле Ростовскую область ожидает аномальная жара до +39 градусов
В июле Ростовскую область ожидает аномальная жара — до +39 градусов. Информацию об этом сообщает Donday со ссылкой на руководителя Ростовского центра по гидрометеорологии Елена Назарова.

Температура в этом месяце будет превышать норму, а осадков выпадет мало.

В начале июля возможны короткие дожди с грозами. Ночью температура будет колебаться от +13 до +18 градусов, местами на юге — до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +18...+23 градусов, на юге — до +28.

К середине первой декады жара усилится. Днем температура поднимется до +28...+33 градусов, а в некоторые дни достигнет +38 градусов.

Во второй и третьей декадах июля также прогнозируются осадки, местами сильные. Ночью температура будет варьироваться от +14 до +22 градусов, днем — от +27 до +33 градусов. В некоторых случаях температура может подняться до +35...+39 градусов.
Фото: Дондей
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