Фото: Дондей

В июле Ростовскую область ожидает аномальная жара — до +39 градусов. Информацию об этом сообщает Donday со ссылкой на руководителя Ростовского центра по гидрометеорологии Елена Назарова.Температура в этом месяце будет превышать норму, а осадков выпадет мало.В начале июля возможны короткие дожди с грозами. Ночью температура будет колебаться от +13 до +18 градусов, местами на юге — до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +18...+23 градусов, на юге — до +28.К середине первой декады жара усилится. Днем температура поднимется до +28...+33 градусов, а в некоторые дни достигнет +38 градусов.Во второй и третьей декадах июля также прогнозируются осадки, местами сильные. Ночью температура будет варьироваться от +14 до +22 градусов, днем — от +27 до +33 градусов. В некоторых случаях температура может подняться до +35...+39 градусов.