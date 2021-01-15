Жители Ростова жалуются на яму, образовавшуюся на трамвайных путях
В Ростове произошел очередной провал тротуара. Полуметровая яма образовалась на улице Собино, неподалеку от остановки «Лендворец».
В соцсетях местные жители жалуются, что провал возле трамвайных путей мешает автомобилистам ездить. Десятки машин уже проезжали через яму и в итоге оставались с пробитыми колесами.
На жалобы жителей никто не реагирует. Тротуар на этом участке провалился уже давно, и ежедневно сотни автомобилистов рискуют остаться без покрышек.