Жители Ростова жалуются на яму, образовавшуюся на трамвайных путях

В Ростове произошел очередной провал тротуара. Полуметровая яма образовалась на улице Собино, неподалеку от остановки «Лендворец».В соцсетях местные жители жалуются, что провал возле трамвайных путей мешает автомобилистам ездить. Десятки машин уже проезжали через яму и в итоге оставались с пробитыми колесами.На жалобы жителей никто не реагирует. Тротуар на этом участке провалился уже давно, и ежедневно сотни автомобилистов рискуют остаться без покрышек.