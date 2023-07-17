Жители Ростова стали чаще разводиться

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Жители Ростовской области стали чаще разводиться. Об этом свидетельствуют данные с января по май, проанализированные специалистами Росстата.Меньше чем за полгода в Ростовской области развелись 7 882 пары. Примечательно, что за такой же период 2022 года оформили развод 7 529 пар супругов. А в 2021 году и вовсе количество разводов в этот же период составило 6 662.Наряду с этим в 2023 году стали чаще жениться. Специалисты Росстата посчитали, что с января по май в брак вступили 8 032 пары. А в прошлом году за этот же период поженились 7 383 пары.