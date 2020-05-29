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На Дону стали реже жениться и разводиться

На Дону стали реже жениться и разводиться

В Ростовской области в первом квартале 2020 года снизилось число свадеб. Такие данные приводит Ростовстат.

Если за этот же период прошлого года было заключено 4 180 браков, то за январь-март 2020-го – только 3 817. Разводов также стало меньше – 4 059 против 4 141 за аналогичный период 2019 года.
- Демографическая ситуация в январе-марте 2020 года характеризовалась снижением числа родившихся и числа умерших, - добавили в статистическом ведомстве.

Так, за три месяца текущего года на Дону родились 8 584 ребенка, в прошлом году – 9 056. В первом квартале 2020 года скончались 14 188 жителей Ростовской области. В прошлом году эта цифра была равна 15 152.

Добавим, что, по данным Ростовстата, за исследуемый период в регионе увеличилось количество самоубийств.

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