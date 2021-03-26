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Жители Ростова просят сделать тротуар на Солженицына – Доватора

Жители Ростова просят сделать тротуар на Солженицына – Доватора
Жители микрорайона Левенцовский в Ростове-на-Дону выступили с инициативой. Горожане предлагают сделать тротуар на пересечении проспекта Солженицына и улицы Доватора.

Сейчас этот участок довольно опасный. Пешеходам приходится маневрировать между автомобилей на проезжей части. Зимой велик шанс поскользнуться и попасть под колеса.

Инициативу поддержали пока только три человека. Чтобы она попала во внимание городских властей, за предложение должны проголосовать 500 горожан.

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