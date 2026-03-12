Жители Ростова просят провести день древонасаждения раньше из-за резкого потепления

Фото: СоцСети

В Ростове жители просят провести день древонасаждения раньше из-за резкого потепления. Массовые жалобы начали оставлять в телеграм-канале главы города Александра Скрябина.В Ростовской области с начала марта потеплело. В Ростовской области температура воздуха достигла +15 градусов. В некоторых муниципалитетах столбики термометров достигли +22 градусов.Вместе с этим глава города объявил о Дне древонасаждения, который запланирован на 18 апреля. Жители решением остались недовольны.- 18 апреля будет уже слишком жарко и сухо для высаживания. Посадочный материал повсюду дегенеративный, карликовый, нежизнеспособный. Так называемые «крупномеры» - это просто дылды метров по 5, без веток и листьев, покрытые лишаями, по огромной стоимости, - возмутились ростовчане.Как рассказали жители, в городе серьезные проблемы с озеленением. В районе «Ростов Арены» погибли все высаженные на участке елки. А возле гребного канала «торчат дистрофичные ели и высохшие ивы». Аналогичная ситуация и на улицах города – людям не хватает зеленых насаждений и газонов.Люди предлагают провести день древонасаждения в марте. В следующем сезоне они смогут прогуливаться уже по озелененным улицам.