В Ростове произошло значительное снижение цен на огурцы

В Ростове произошло значительное снижение цен на огурцы. По информации DonDay, за месяц стоимость этого овоща упала на 40%.

В феврале килограмм огурцов стоил 549 рублей, а уже в марте цена снизилась до 329 рублей.

Ранее Центральный банк связывал рост цен на отечественные овощи с увеличением затрат сельскохозяйственных предприятий. В зимний период тепличные хозяйства вынуждены тратить больше на отопление и освещение. Возможно, снижение цен связано с благоприятной погодой в марте.
Фото: Дондей
