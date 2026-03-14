Фото: Дондей

В Ростове произошло значительное снижение цен на огурцы. По информации DonDay, за месяц стоимость этого овоща упала на 40%.В феврале килограмм огурцов стоил 549 рублей, а уже в марте цена снизилась до 329 рублей.Ранее Центральный банк связывал рост цен на отечественные овощи с увеличением затрат сельскохозяйственных предприятий. В зимний период тепличные хозяйства вынуждены тратить больше на отопление и освещение. Возможно, снижение цен связано с благоприятной погодой в марте.