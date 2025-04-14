В Ростове жители пожаловались на скудное озеленение города

Фото: Rostov.ru

Ростовчане пожаловались на скудное озеленение города. Жители начали оставлять жалобы в комментариях к посту Александра Скрябина после Дня древонасаждения.Как рассказывают ростовчане, в некоторых частях города ситуация с озеленением плачевная. Люди жалуются, что деревья остаются не политы даже в центре Ростова – на улице Пушкинской. Большое количество жалоб по поводу парков Плевен и «Сказка».- Не заметили в парках активной посадки, не заметили и тысячи посаженных кустарников, - пишут жители. - На Пушкинской три недели назад посадили деревья и сосны и ни разу не полили.Жители просят озеленить город и следить за состоянием растений.Кроме того, жалобы поступили от жителей улиц Майской и Каяни. По словам людей, там почти нет деревьев, а те, что остались, спиливают.Напомним, с 2021 года в Ростове продолжаются разбирательства по делу о «Западной хорде». Дорога предполагает спил деревьев в Кумженской роще, расположенной в Железнодорожном районе.