В Ростове засохли кустарники, высаженные в день древонасаждения год назад

Фото: соцсети

В Ростове через год после акции по посадке деревьев и кустарников они начали увядать. Об этом жители города рассказали в соцсетях 27 мая.Горожане отметили, что растения были высажены вдоль аллеи рядом с заводом «Алмаз». Посадка деревьев и кустарников состоялась осенью 2024 года. Однако с тех пор растения не прижились.На фотографиях видно, что от кустарников и деревьев остались только голые ветви. Вероятно, при посадке были нарушены правила агротехники, или почва не подходила для их роста.