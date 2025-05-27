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В Ростове засохли кустарники, высаженные в день древонасаждения год назад

В Ростове засохли кустарники, высаженные в день древонасаждения год назад
В Ростове через год после акции по посадке деревьев и кустарников они начали увядать. Об этом жители города рассказали в соцсетях 27 мая.

Горожане отметили, что растения были высажены вдоль аллеи рядом с заводом «Алмаз». Посадка деревьев и кустарников состоялась осенью 2024 года. Однако с тех пор растения не прижились.

На фотографиях видно, что от кустарников и деревьев остались только голые ветви. Вероятно, при посадке были нарушены правила агротехники, или почва не подходила для их роста.
Фото: соцсети
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