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В Ростове-на-Дону за неправильную парковку машину автохама обставили мусорными жбанами

В Ростове-на-Дону за неправильную парковку машину автохама обставили мусорными жбанами
Жители донской столицы продолжают борьбу с автохамами. Очередным лайфхаком, как проучить нарушителей, очевидцы поделились 12 января в городском паблике.

В одном из дворов по улице Лелюшенко водитель припарковал свою машину прямо перед мусорными контейнерами, перегородив свободный доступ людей к жбанам. Ростовчане не стали прощать автохаму незнание правил парковки и решили его проучить.

Жители района оттащили мусорные контейнеры ближе к машине. Один поставили впереди, второй - сзади, сделав невозможным движение авто.

Фото: Ростов-Главный.

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