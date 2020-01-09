В Ростове-на-Дону за неправильную парковку машину автохама обставили мусорными жбанами



Жители донской столицы продолжают борьбу с автохамами. Очередным лайфхаком, как проучить нарушителей, очевидцы поделились 12 января в городском паблике.



В одном из дворов по улице Лелюшенко водитель припарковал свою машину прямо перед мусорными контейнерами, перегородив свободный доступ людей к жбанам. Ростовчане не стали прощать автохаму незнание правил парковки и решили его проучить.



Жители района оттащили мусорные контейнеры ближе к машине. Один поставили впереди, второй - сзади, сделав невозможным движение авто.



Фото: Ростов-Главный.