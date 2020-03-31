Жители Ростова-на-Дону жалуются на малое количество общественного транспорта



Фото: Алексей Бойко



В Ростове-на-Дону вновь рассматривают вопрос об изменении количества общественного транспорта на городских маршрутах. Число машин сократили во время недели выходных — на улицах осталось 200 автобусов и троллейбусов, интервал движения которых составляет порядка получаса.



В городской администрации сообщили, что с конца марта им стали поступать заявления от перевозчиков о том, что они терпят убытки из-за снижения пассажиропотока, который якобы упал примерно на 80-90%. Поэтому они приняли решение оставить на маршрутах только часть машин. Однако, несмотря на режим общей самоизоляции, ростовчане продолжают ездить на работу или для того, чтобы помочь пожилым родственникам. Многие являются сотрудниками жизнеобеспечивающих предприятий, деятельность которых продолжает осуществляться.



По данным администрации, общее количество работников составляет порядка 29 тысяч, однако понятно, что таких людей в разы больше. Так как количество транспорта снизилось, люди вынуждены долго стоять на остановках, каждый автобус даже ранним утром до отказа набивается пассажирами. Это может плохо сказаться на эпидемиологической обстановке.



Люди стали жаловаться на малое количество транспорта, и власти решили пересмотреть вопрос о количестве транспорта на улицах города.



- В настоящее время принято решение об увеличении подвижного состава на маршрутах города с 2 апреля, - добавили в администрации.