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Власти Ростова не замечают полных автобусов в часы пик в период пандемии коронавируса

Власти Ростова не замечают полных автобусов в часы пик в период пандемии коронавируса
Жители Ростова-на-Дону в течение недели жалуются на малое количество транспорта на городских маршрутах. Люди недовольны тем, что вынуждены в период пандемии коронавируса ездить в переполненных автобусах, тогда как им на каждом углу рекомендуют держать дистанцию в полтора метра между друг другом.

В неделю выходных дней, объявленную президентом России, в городе сократили количество транспорта на маршрутах. Автобусы, трамваи и троллейбусы ходят с интервалом в полчаса. При этом большая часть ростовчан продолжает ездить на работу, так как их предприятия относятся к категории жизнеобеспечивающих. Однако им приходится долго простаивать на остановках и затем ехать в набитом автобусе.

В администрации сообщили, что прислушались к данной проблеме и увеличили количество машин на маршрутах. По информации портала «Ростовский городском транспорт», автобусов стало 239 вместо 200.

- Проверка показала, что коэффициент наполненности салонов составляет 0,3%. На некоторых маршрутах были заняты только сидячие места. А к примеру, в автобусе на 45-м маршруте пять человек ехали стоя, в 42-м - два человека. Остальные транспортные средства были полупустые. Общественного транспорта на маршрутах хватает, - заявил замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский.

Проверку провели днём — в то время, когда транспорт и в обычные дни не сильно загружен. Однако каждый ростовчанин, который продолжает работать, знает: в утренние и вечерние часы пик в автобусы зачастую даже тяжело зайти.

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