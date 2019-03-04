Жители Москвы требуют закрыть клуб ростовчанина Басты



Жители Москвы требуют закрыть клуб ростовчанина Басты. Соответствующую петицию они опубликовали на сайте Change.org.



Активисты утверждают, что горожане, в том числе и знаменитости, страдают от шума в развлекательном заведении Gazgolder в Нижнем Сусальном переулке столицы.



- Кирилл Толмацкий умер 3 февраля от острой сердечной недостаточности. Исполнитель проживал рядом с ночным клубом Gazgolder, которым владеет Баста, - рассказали горожане. - Также в течение нескольких лет работы этого заведения супруга Кирилла Юлия страдает от сердечных заболеваний. Проблемы со здоровьем у жены рэпера появились из-за превышающих допустимую норму шума и музыки, исходящих из клуба ночью.



Активисты уверены, что от работы развлекательного заведения пострадали еще многие горожане. Чтобы не допустить появления новых жертв, они просят закрыть клуб.





Петицию поддержали почти 250 человек. Авторы инициативы планируют набрать минимум 500 голосов «за».



Напомним, Децл скончался 3 февраля. 35-летний музыкант умер после выступления в Ижевске.



Конфликт между Кириллом Толмацким и Бастой начался летом 2016 года. Тогда Децл пожаловался на шум в клубе Gazgolder, которым владеет Василий Вакуленко. Ростовчанин в ответ начал публиковать оскорбительные посты в адрес Децла. Кирилл Толмацкий подал иск в суд и выиграл его. Вакуленко выплатил исполнителю 50 тысяч рублей за моральный вред.