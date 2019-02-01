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Ростовчанин Баста выразил слова скорби родным рэпера Децла

Ростовчанин Баста выразил слова скорби родным рэпера Децла
Уроженец Ростова Баста выразил соболезнования по поводу смерти рэпера Децла, он же Кирилл Толмацкий.

О кончине 35-летнего музыканта стало известно утром 3 февраля. В официальной группе Децла «ВКонтакте» около семи часов утра появился пост с ужасной новостью.

- Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами, - сказано в сообщении.

Примерно в это же время отец Кирилла на страничке в «Фейсбуке» рассказал о трагедии. Толмацкий скончался в Ижевске ночью после концерта. Как написал его музыкальный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца.

Поклонники творчества рэпера и его коллеги по цеху оставляют тысячи постов со словами скорби.

- Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, - написал Баста. - Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память.

С лета 2016 года исполнители были «на ножах» друг с другом. Децл жил рядом с клубом «Газгольдер», которым владеет Вакуленко. Он пожаловался на сильный шум в заведении. В ответ Баста стал писать оскорбительные посты в отношении Толмацкого. Ростовский рэпер два раза выплачивал ему моральную компенсацию.

Кирилл родился в 1983 году в Москве. За свою жизнь он выпустил десяток альбомов. У него остались жена Юлия и 13-летний сын Антоний.

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