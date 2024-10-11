Жители Каменска-Шахтинского жалуются на проблемы со здоровьем из-за качества воды

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Жители Каменска-Шахтинского жалуются на проблемы со здоровьем из-за плохого качества воды. Об этом они сообщили в социальных сетях 11 октября.В основном жители страдают от проблем с желудком.- У знакомых через одного такая песня: нет ни температуры, ни рвоты, ни тошноты, только диарея, которая долго не проходит, - поделилась местная жительница. - Складывается ощущение, что в городе ходит какая-то зараза - мы уже вторую неделю всей семьей пьем ведрами смекту.Горожане связывают ухудшение состояния своего здоровья с качеством питьевой воды из-под крана. Два года назад специалисты обнаружили в ней токсичные вещества, представляющие опасность для жизни человека. После этого в городе был введён режим чрезвычайной ситуации.Спустя некоторое время проблему, как утверждается, удалось устранить. Тем не менее местные жители продолжают высказывать свои опасения по поводу качества воды и убеждены, что она плохо сказывается на их здоровье.- Мы сентябрь так проболели, и температура была. Врач сказал, что проблема - в качестве воды, - рассказала горожанка в комментариях.Пока в Каменске не было зафиксировано массовых заболеваний.