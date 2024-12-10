Жители Гуково массово жалуются на отсутствие отопления

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В Ростовской области 10 декабря непогода решила проверить на прочность жителей Гуково. На город обрушился ледяной дождь, который привел к большому количеству коммунальных аварий. В течение дня от света и воды были отрезаны тысячи людей.Когда эти проблемы удалось решить, возникла новая – в десятках домов пропало отопление. Тем временем столбики термометров на улице показывают всего +2 градуса. Глава администрации Гуково Андрей Шеенков прокомментировал ситуацию.- Котельные города работают в штатном режиме. На одной из линий котельной № 6 в поселке шахты «Ростовская» проводились аварийные работы. Они были завершены в 16:00. Идет запуск системы, - рассказал глава администрации Гуково Андрей Шеенков.Горожанам остается надеяться, что к ночи отопление снова вернется в дома.