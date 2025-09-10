Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Таганроге ликвидировали крупный пожар в высшем учебном заведении

В Таганроге ликвидировали крупный пожар в высшем учебном заведении

В Ростовской области успешно ликвидировали крупное возгорание, возникшее в одном из университетов. Десятого сентября днем в здании Таганрогского государственного радиотехнического университета вспыхнул пожар.

Согласно данным, полученным от пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области, из опасной зоны эвакуировали сто человек. К счастью, никто не погиб и не получил травм.

Как было установлено, очагом возгорания стал кабинет, находящийся на третьем этаже учебного корпуса по улице Шевченко, 2. Огонь повредил мебель и оргтехнику, распространившись на 20 квадратных метров площади.

На месте происшествия работали 35 спасателей, было привлечено 12 единиц специальной техники. В настоящее время специалисты выясняют причины, вызвавшие пожар.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.