В Таганроге ликвидировали крупный пожар в высшем учебном заведении

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области успешно ликвидировали крупное возгорание, возникшее в одном из университетов. Десятого сентября днем в здании Таганрогского государственного радиотехнического университета вспыхнул пожар.Согласно данным, полученным от пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области, из опасной зоны эвакуировали сто человек. К счастью, никто не погиб и не получил травм.Как было установлено, очагом возгорания стал кабинет, находящийся на третьем этаже учебного корпуса по улице Шевченко, 2. Огонь повредил мебель и оргтехнику, распространившись на 20 квадратных метров площади.На месте происшествия работали 35 спасателей, было привлечено 12 единиц специальной техники. В настоящее время специалисты выясняют причины, вызвавшие пожар.