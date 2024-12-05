Коммунальщики не справились с первой наледью в Гуково

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Сотрудники коммунальных служб не справились с первой наледью в городе Гуково Ростовской области. Утром 5 декабря дороги и тротуары покрылись наледью, что привело к многочисленным происшествиям и скандалу.Из-за непогоды в городе произошло несколько ДТП, которые привели к большим пробкам в утренний и вечерний час пик. Досталось и пешеходам. Люди, как на коньках, катились на работу и учебу, неоднократно падая по пути.- К сожалению, первая же небольшая погодная проверка показала отсутствие слаженности в работе коммунальных служб и управляющих компаний в городе, связанных с обработкой дорог и тротуаров, — рассказал глава администрации Гуково Андрей Шеенков. — Понимая провал, провели серьезный разговор о недопустимости подобных срывов в работе. Постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы обеспечить безопасное передвижение по нашим дорогам и тротуарам, особенно ведущим по магистральным улицам и к социальным объектам города.По прогнозам синоптиков, непогода в Гуково может сохраниться и 6 декабря.