- В настоящее время все фигуранты конфликта установлены и допрошены следователем, - сказали в ведомстве.

Фото: Соцсети

После скандала с подростками в Шахтах завели уголовное дело. Следователи расследуют дело по статье «Хулиганство».По имеющейся информации, группа несовершеннолетних стала приставать к двум ровесникам со словесными нападками. Конфликт перешел в агрессивное избиение. Потерпевших били руками и ногами по голове.Инцидент так и остался бы безнаказанным, если бы видеозаписи самосуда не всплыли в интернете. Кадры, где компания подростков избивает ровесников, быстро распространились в сети.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, в результате 13-летнему и 15-летнему пострадавшим была необходима медицинская помощь.Вдобавок к детям и их родителям нагрянут сотрудники ПДН.