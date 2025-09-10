Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

После скандала с подростками в Шахтах завели уголовное дело

После скандала с подростками в Шахтах завели уголовное дело
После скандала с подростками в Шахтах завели уголовное дело. Следователи расследуют дело по статье «Хулиганство».

По имеющейся информации, группа несовершеннолетних стала приставать к двум ровесникам со словесными нападками. Конфликт перешел в агрессивное избиение. Потерпевших били руками и ногами по голове.

Инцидент так и остался бы безнаказанным, если бы видеозаписи самосуда не всплыли в интернете. Кадры, где компания подростков избивает ровесников, быстро распространились в сети.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, в результате 13-летнему и 15-летнему пострадавшим была необходима медицинская помощь.

- В настоящее время все фигуранты конфликта установлены и допрошены следователем, - сказали в ведомстве.


Вдобавок к детям и их родителям нагрянут сотрудники ПДН.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.