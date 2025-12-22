Птицефабрику в Белой Калитве требуют признать банкротом из-за задолженностей
Компания из Азова обратилась в арбитражный суд с требованием признать птицефабрику в Белой Калитве банкротом из-за задолженности. «КБК-ЭКСПОРТ» — фирма, занимающаяся закупкой пшеницы и других зерновых культур, — подала соответствующее заявление. Об этом свидетельствуют документы, поданные 19 декабря.
Еще в конце ноября Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области сообщало, что у птицефабрики оказалось сложное финансовое положение. По данным министерства, причиной стали ошибки в управлении и просчёты собственников, что привело предприятие к критическому состоянию.
В арбитражном суде от птицефабрики требуют погасить многомиллионные долги различные компании, которых может насчитаться около десяти. Работники министерства прилагают усилия для разрешения данной ситуации. Однако финансовое состояние предприятия остается неудовлетворительным, а массовый падеж птиц лишь усугубил кризис.
В случае, если положение птицефабрики не улучшится, ее признают банкротом и закроют. Сотни сотрудников могут остаться без работы в следующем году.