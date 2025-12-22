Птицефабрику в Белой Калитве требуют признать банкротом из-за задолженностей

Фото: Дондей

Компания из Азова обратилась в арбитражный суд с требованием признать птицефабрику в Белой Калитве банкротом из-за задолженности. «КБК-ЭКСПОРТ» — фирма, занимающаяся закупкой пшеницы и других зерновых культур, — подала соответствующее заявление. Об этом свидетельствуют документы, поданные 19 декабря.Еще в конце ноября Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области сообщало, что у птицефабрики оказалось сложное финансовое положение. По данным министерства, причиной стали ошибки в управлении и просчёты собственников, что привело предприятие к критическому состоянию.В арбитражном суде от птицефабрики требуют погасить многомиллионные долги различные компании, которых может насчитаться около десяти. Работники министерства прилагают усилия для разрешения данной ситуации. Однако финансовое состояние предприятия остается неудовлетворительным, а массовый падеж птиц лишь усугубил кризис.В случае, если положение птицефабрики не улучшится, ее признают банкротом и закроют. Сотни сотрудников могут остаться без работы в следующем году.