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В Ростове жители нескольких улиц остались без холодной воды на весь день

В Ростове жители нескольких улиц остались без холодной воды на весь день
В Ростове 10 января жители нескольких районов остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ.

В связи с повреждением трубы на улицах Привокзальной и Вагулевского до 18:00 не будет холодной воды.

Также из-за этой ситуации неудобства испытывают жители Октябрьского района. Ожидается, что подача холодной воды в границах улиц Зоологической, Поддубного — Тамбовской, Курской будет восстановлена до 18:00.

Третий прорыв произошёл в переулке Бугском, возле дома № 28. Из-за этого жители переулка могут остаться без холодной воды до 22:40.
Фото: ростов.ру
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