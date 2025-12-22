Новости
Зооприют под Ростовом, где погибли животные, работал без регистрации. Власти прокомментировали недавно обнародованные волонтерами видео жестокого обращения с питомцами.

- Так называемый приют для животных не был официально зарегистрирован и располагался на территории частного домовладения в одном из садоводческих товариществ Аксайского района, - уточнили в районной администрации.


Шокирующие кадры всплыли в интернете 21 декабря. В тот день волонтеры решили посетить приют для животных «Забытые сердца» в Аксайском районе. На месте люди нашли разлагающиеся трупы животных и истощенных кошек и собак.

После огласки произошедшего в соцсетях хозяйка приюта устроила пожар в своем доме, где погибли сотни животных. Возгорание увидели соседи и вызвали оперативные службы.

Случившийся инцидент заинтересовал правоохранителей. Жительницу доставили в отдел полиции. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». 
Фото: Соцсети
