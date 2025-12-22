Почти за полмиллиарда рублей продается коммерческое здание 19-го века в Ростове

Фото: Авито

В Ростове выставили на продажу коммерческое здание XIX века. Цена объекта — почти полмиллиарда рублей. Объявление о продаже появилось в декабре на известном сайте объявлений.Здание находится в переулке Семашко, 21/60. Собственник в объявлении указал площадь объекта - 8,6 тысячи квадратных метров. Владелец хочет за него 460 миллионов рублей. В настоящее время здание используют как торговые помещения. Мало кто знает, но у этого дома огромная история. Он был построен в 1867 году по заказу торговца зерном П. Р. Максимова. В 1868 году здание стало домом городской думы. Здесь же находились мещанское и купеческое управления. Дума оставалась в этом месте до тех пор, пока в 1899 году не переехала в новое здание на Большой Садовой улице.Дом Максимова долгое время имел статус объекта культурного наследия. В 2000-х годах он сменил несколько владельцев. В апреле 2006 года здание утратило статус объекта культурного наследия.В 2014 году был проведен капремонт с усилением цоколя, всех этажей и мансарды, которые сохранились в хорошем состоянии. В объявлении также сказано, что есть возможность переоборудования, высокий потенциал доходности за счёт коммерческого использования.