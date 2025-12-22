- Водоканал трубу чинит. Перерыли здесь все на перекрестке улицы Вавилова с Дачной, - сообщают очевидцы.

Фото: Яндекс Карты

Адская пробка сковала движение в Ростове в сторону Военведа. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» днем 22 декабря.Основной затор образовался от улицы Стадионной до улицы Вавилова. Там транспорт застрял примерно на четыре километра. Также плотное скопление машин зафиксировано еще на пяти улицах: Ленина, Цезаря Куникова, Подъездной, 2-й Пятилетки и Калитвинской.В связи с затрудненной ситуацией на дорогах автовладельцам рекомендуется заранее продумывать свои маршруты.