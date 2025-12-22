Из-за драки двух мужчин на Суворовском лифт вышел из строя

Фото: соцсети

В Ростове в Суворовском микрорайоне произошла драка между двумя мужчинами в лифте, который после застрял. Об этом сообщили местные телеграма. Инцидент произошёл вечером 21 декабря.Момент конфликта попал на камеры наблюдения в доме по адресу Юрия Дубинина, 9. Причины ссоры остаются неизвестными, однако один из участников толкнул оппонента, повалил его на пол и начал наносить удары ногами.В результате размахов лифт вышел из строя и остановился. Несмотря на конфликт, мужчинам пришлось объединиться, чтобы выбраться из лифта.Из-за конфликта мужчин, жильцы дома теперь ходят пешком на последние этажи. На дебоширов подали заявление, их разыскивают правоохранительные органы.