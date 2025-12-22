Новости
В Ростовской объявили беспилотную опасность 22 декабря

22 декабря в Ростовской области объявили о беспилотной угрозе. РСЧС распространило экстренное предупреждение около 19 часов вечера.

Жителям области советуют укрыться в помещениях и не находиться на открытых пространствах. Не рекомендуется подходить к окнам. Необходимо дождаться отмены тревоги.
Фото: Дондей
