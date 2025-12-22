Фото: Дондей

Власти пообещали полностью восстановить работу ТЭЦ-2 в Ростове до 31 декабря. Об это сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Глава региона отметил, что уже удалось запустить один энергоблок-Второй двигатель для насоса доставлен, идёт замена. Задача – до 31 декабря полностью восстановить теплоснабжение, - отметил губернатор.Напомним, что крупная авария произошла 15 декабря. В результате без теплоснабжения остались 1400 домов. Специалисты немедленно приступили к ремонту. В течение трех суток тепло дали людям. Однако у некоторых батареи еще по-прежнему холодные.