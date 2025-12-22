Новогодние подарки: ростовский диетолог предупреждает о скрытых опасностях сладких угощений

Фото: Нейросеть

В преддверии Нового года перед родителями встает традиционный вопрос: чем порадовать детей в сладком подарке? Ростовский диетолог Ирина Ткаченко призывает быть внимательными и отказаться от соблазна наполнить подарки самыми яркими и привлекательными конфетами, ведь за красочным фантиком может скрываться серьезная угроза для здоровья ребенка.По словам эксперта, самыми вредными сладостями в новогодних подарках являются обычные леденцы.- Леденец – это практически чистый сахар, дополненный ударной дозой искусственных красителей и ароматизаторов, – объясняет Ирина Ткаченко. – Ребенок получает мгновенный прилив энергии, который так же быстро сменяется упадком сил. А главное, такая «бомба» может спровоцировать аллергию, расстройство пищеварения и даже интоксикацию, которую часто путают с вирусной инфекцией.Диетолог подчеркивает, что особенно важно обращать внимание на состав конфет. Если сахар стоит на первом месте в списке ингредиентов – это явный признак того, что от такого угощения стоит отказаться. Альтернативой могут стать сладости с более натуральным составом, например, мармелад, особенно если он изготовлен на основе ягодного пюре.- Полностью исключать сладкое из детского рациона не стоит, но важно делать выбор в пользу менее вредных вариантов, – говорит Ирина Ткаченко. – Вместо ярких леденцов лучше добавить в подарок качественный шоколад, желейные или вафельные конфеты, пастилу, зефир или пряники. Главное – умеренность и внимательное отношение к составу.Помните, что здоровье ребенка – лучший подарок, поэтому тщательно выбирайте сладости и не позволяйте красочной упаковке заслонить здравый смысл.